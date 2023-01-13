В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
33 минуты назад

Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк

Газета.Ru

Американский актер Алек Болдуин снизил цену на свой особняк. Об этом сообщает New York Post.

Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Болдуин выставил недвижимость на продажу в сентябре 2022 года за $29 млн. Однако на данный момент актер сократил стоимость до $24,9 млн.

Причина, почему звезда снизил цену неизвестна. Особняк находится в поселении Хэмптонс в штате Нью-Йорк.

На территории участка имеется бассейн. В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека.

Ранее сообщалось, что Болдуин подал в суд на нескольких участников съемок вестерна "Раст" с целью вернуть свое честное имя.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители