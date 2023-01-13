Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк

Американский актер Алек Болдуин снизил цену на свой особняк. Об этом сообщает New York Post.
Болдуин выставил недвижимость на продажу в сентябре 2022 года за $29 млн. Однако на данный момент актер сократил стоимость до $24,9 млн.
Причина, почему звезда снизил цену неизвестна. Особняк находится в поселении Хэмптонс в штате Нью-Йорк.
На территории участка имеется бассейн. В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека.
Ранее сообщалось, что Болдуин подал в суд на нескольких участников съемок вестерна "Раст" с целью вернуть свое честное имя.