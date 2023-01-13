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22 минуты назад

TMZ: Канье Уэст тайно женился на сотруднице его бренда Yeezy

Газета.Ruиещё 1

В США прошла тайная свадебная церемония Канье Уэста и сотрудницы его бренда Yeezy Бьянка Сэнсори. Об этом сообщает TMZ.

Канье Уэст тайно женился
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне артист попал в камеры папарацци в Беверли-Хиллз. Под руку с рэпером шла таинственная незнакомка со светлыми волосами. Однако прессе так и не удалось увидеть лица девушки.

Позже появилась информация, что это сотрудницы бренда рэпера Yeezy Бьянка Сэнсори. В пятницу, 13 января, журналисты выяснили, что пара уже сыграла тайную свадьбу. Пока официально свой брак они не заключили, но сыграли свадьбу и носят кольца. Папарацци заметили украшения на руках возлюбленных.

Канье Уэст женился на Ким Кардашьян в 2014 году. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. В феврале 2021 года бизнесвумен и звезда реалити подала на развод с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия. После этого у рэпера был недолгий роман с моделью Джулией Фокс, который принес несколько скандальных историй для обоих.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс заявила, что Канье Уэст не знает ее полного имени.

Шоу-бизнес,Джулия Фокс,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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