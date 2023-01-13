Наргиз поддержала слова Гребенщикова о фашизме среди россиян

Певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале поддержала слова певца Бориса Гребенщикова, который раскритиковал СВО и назвал поддерживающих спецоперацию людей "психически больными фашистами".

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"Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче", - написала Закирова.

Она также репостнула видео из ранее записанного интервью Гребенщикова, в котором тот рассказывает о €12 млн, которые отправились в поддержку Украине после благотворительного концерта в Берлине с его участием.

Гребенщиков также заверил, что среди его друзей никогда не было "фашистов", и подчеркнул, что не стал бы общаться с такими людьми.