В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
18 минут назад

Наргиз Закирова поддержала слова Гребенщикова о фашизме среди россиян

Газета.Ru

Певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале поддержала слова певца Бориса Гребенщикова, который раскритиковал СВО и назвал поддерживающих спецоперацию людей "психически больными фашистами".

Наргиз поддержала слова Гребенщикова о фашизме среди россиян
Фото: ТАССТАСС

"Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче", - написала Закирова.

Она также репостнула видео из ранее записанного интервью Гребенщикова, в котором тот рассказывает о €12 млн, которые отправились в поддержку Украине после благотворительного концерта в Берлине с его участием.

Гребенщиков назвал поддерживающих СВО «фашистами» и рассказал о помощи ВСУ

Гребенщиков также заверил, что среди его друзей никогда не было "фашистов", и подчеркнул, что не стал бы общаться с такими людьми.

Ранее депутат Хамзаев попросил СК РФ проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Борис Гребенщиков,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители