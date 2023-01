Факты, драмы, личная жизнь: что мы помним о Лизе Мари Пресли

Единственная наследница

Жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа

Певица

Свой первый альбом - To Whom It May Concern - дочь короля рок-н-ролла выпустила в 2003 году. Лиза Мари написала почти все тексты для альбома и была соавтором каждой мелодии. Он разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров и получил позитивные отзывы критиков. Пластинка достигла пятого места в хит-параде Billboard.