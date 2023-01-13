Факты, драмы, личная жизнь: что мы помним о Лизе Мари Пресли

Певица, единственный ребенок короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли скончалась 12 января 2023 года на 55-м году жизни. Основное о жизни, карьере и личных драмах дочери Элвиса - читайте в материале «Рамблера».

Единственная наследница

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Лиза Мари родилась в Мемфисе в 1968 году. Уже в девять лет она вместе со своими прабабушкой и дедушкой стала наследницей состояния Элвиса, когда тот скоропостижно скончался.

В последний раз девочка видела своего отца живым, когда тот пришел пожелать ей спокойной ночи. На следующий день Лиза Мари увидела Элвиса лежащим рядом с туалетом лицом вниз, пока его подруга Джинджер Олден пыталась разбудить его. В тот момент король рок-н-ролла был уже мертв.

Тело певца после его смерти находилось дома в течение еще трех дней.

«И в этом было что-то очень странно утешительное для меня, что делало его смерть не такой реальной», - рассказывала Лиза Мари.

После смерти дедушки и прабабушки она стала единственной наследницей и получила Грейсленд - поместье, построенное Элвисом в Мемфисе. В 1993 году, в свой 25-й день рождения, Лиза Мари унаследовала состояние, которое составляло на тот момент примерно 100 миллионов долларов.

В 2018 году Лиза Мари рассказала, что подала в суд на своего бизнес-менеджера, обвинив его в «безрассудном и небрежном» управлении, из-за которого ее состояние сократилось всего до 14 тысяч долларов.

Лиза Мари долгое время курировала Благотворительный фонд Элвиса Пресли, который помогает бездомным семьям и предлагает бесплатное жилье, детские сады и другие услуги нуждающимся. Она также работала с благотворительной «Ангельской сетью Опры Уинфри», чтобы помочь пострадавшим от урагана Катрина, и жертвовала деньги детям с опасными для жизни заболеваниями или инвалидностью.

Жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа

Лиза Мари впервые вышла замуж в октябре 1988 года. Ее супругом стал Дэнни Кио, в браке с которым родились двое детей - дочь Райли и сын Бенджамин.

Через пару недель после развода с Кио в 1994 году Лиза Мари вышла замуж за коллегу ее отца по «королевскому званию» - короля поп-музыки Майкла Джексона. Брак пары продлился около двух лет, но они продолжили встречаться и после развода - в течение еще четырех лет - и оставалась друзьями до смерти Джексона в 2009 году.

Лиза Мари рассказывала, что не верила обвинениям в адрес Джексона в сексуальном насилии над детьми.

«Я поверила ему, потому что он был таким убедительным. Я почему-то просто верила всему, что он говорил. Я думала, что все, чем он занимается - благотворительность, забота о детях и все такое - было потрясающим, и, может быть, мы могли бы спасти мир вместе», - вспоминала она.

В 2002 году начался роман Лиза Мари с актером Николасом Кейджем. Они поженились, но Кейдж подал на развод всего через 107 дней после свадьбы.

«Если пара пиратов поженится, вместе они потопят корабль, в общем-то, это и произошло», - так Лиза Мари описала свои отношения с Кейджем.

В январе 2006 года Лиза Мари вышла замуж в четвертый раз, за музыкального продюсера и гитариста Майкла Локвуда. У них родились дочери-близняшки Финли и Харпер. Этот брак стал самым продолжительным для Лизы Мари, он распался через десять лет после свадьбы, в 2016 году.

Майкл попытался отсудить у жены значительную часть ее состояния, судебная тяжба завершилась в 2018-м, Лиза Мари вышла из нее победительницей, но продолжила враждовать с Локвудов из-за опеки над дочерьми.

Певица

Свой первый альбом - To Whom It May Concern - дочь короля рок-н-ролла выпустила в 2003 году. Лиза Мари написала почти все тексты для альбома и была соавтором каждой мелодии. Он разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров и получил позитивные отзывы критиков. Пластинка достигла пятого места в хит-параде Billboard.

В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а третий и последний - Storm and Grace - в 2012-м, он был назван в честь ее умершего сына, второе имя которого было Сторм.

Самоубийство сына

В 2020 году сын Лизы Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет.

В сентябре 2023-го Лиза Мари написала эссе о горе, в котором рассказала о потере своего сына.

«Моя жизнь и жизни трех моих дочерей были полностью разрушены его смертью. <…> Горе - это то, что вам придется нести с собой всю оставшуюся жизнь, вне зависимости от того, во что нас заставляют верить некоторые люди или наша культура. Вы не «преодолеваете это», вы не «двигаетесь дальше», и точка», - написала она.

Лиза Мари рассказала, что нашла утешение в компании людей, которые столкнулись с похожими трагедиями. Также она подчеркнула, что ее дочери помогают ей жить.

Смерть

Информацию о смерти Лизы Мари 12 января подтвердила ее мать Присцилла. TMZ написал, что дочь Элвиса госпитализировали после остановки сердца, но спасти ее врачи не смогли.