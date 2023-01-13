Факты, драмы, личная жизнь: что мы помним о Лизе Мари Пресли

Певица, единственный ребенок короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли скончалась 12 января 2023 года на 55-м году жизни. Основное о жизни, карьере и личных драмах дочери Элвиса - читайте в материале «Рамблера».
Лиза Мари родилась в Мемфисе в 1968 году. Уже в девять лет она вместе со своими прабабушкой и дедушкой стала наследницей состояния Элвиса, когда тот скоропостижно скончался.
В последний раз девочка видела своего отца живым, когда тот пришел пожелать ей спокойной ночи. На следующий день Лиза Мари увидела Элвиса лежащим рядом с туалетом лицом вниз, пока его подруга Джинджер Олден пыталась разбудить его. В тот момент король рок-н-ролла был уже мертв.
Тело певца после его смерти находилось дома в течение еще трех дней.
«И в этом было что-то очень странно утешительное для меня, что делало его смерть не такой реальной», - рассказывала Лиза Мари.
После смерти дедушки и прабабушки она стала единственной наследницей и получила Грейсленд - поместье, построенное Элвисом в Мемфисе. В 1993 году, в свой 25-й день рождения, Лиза Мари унаследовала состояние, которое составляло на тот момент примерно 100 миллионов долларов.
В 2018 году Лиза Мари рассказала, что подала в суд на своего бизнес-менеджера, обвинив его в «безрассудном и небрежном» управлении, из-за которого ее состояние сократилось всего до 14 тысяч долларов.
Лиза Мари долгое время курировала Благотворительный фонд Элвиса Пресли, который помогает бездомным семьям и предлагает бесплатное жилье, детские сады и другие услуги нуждающимся. Она также работала с благотворительной «Ангельской сетью Опры Уинфри», чтобы помочь пострадавшим от урагана Катрина, и жертвовала деньги детям с опасными для жизни заболеваниями или инвалидностью.
Лиза Мари впервые вышла замуж в октябре 1988 года. Ее супругом стал Дэнни Кио, в браке с которым родились двое детей - дочь Райли и сын Бенджамин.
Через пару недель после развода с Кио в 1994 году Лиза Мари вышла замуж за коллегу ее отца по «королевскому званию» - короля поп-музыки Майкла Джексона. Брак пары продлился около двух лет, но они продолжили встречаться и после развода - в течение еще четырех лет - и оставалась друзьями до смерти Джексона в 2009 году.
Лиза Мари рассказывала, что не верила обвинениям в адрес Джексона в сексуальном насилии над детьми.
«Я поверила ему, потому что он был таким убедительным. Я почему-то просто верила всему, что он говорил. Я думала, что все, чем он занимается - благотворительность, забота о детях и все такое - было потрясающим, и, может быть, мы могли бы спасти мир вместе», - вспоминала она.
В 2002 году начался роман Лиза Мари с актером Николасом Кейджем. Они поженились, но Кейдж подал на развод всего через 107 дней после свадьбы.
«Если пара пиратов поженится, вместе они потопят корабль, в общем-то, это и произошло», - так Лиза Мари описала свои отношения с Кейджем.
В январе 2006 года Лиза Мари вышла замуж в четвертый раз, за музыкального продюсера и гитариста Майкла Локвуда. У них родились дочери-близняшки Финли и Харпер. Этот брак стал самым продолжительным для Лизы Мари, он распался через десять лет после свадьбы, в 2016 году.
Майкл попытался отсудить у жены значительную часть ее состояния, судебная тяжба завершилась в 2018-м, Лиза Мари вышла из нее победительницей, но продолжила враждовать с Локвудов из-за опеки над дочерьми.
Свой первый альбом - To Whom It May Concern - дочь короля рок-н-ролла выпустила в 2003 году. Лиза Мари написала почти все тексты для альбома и была соавтором каждой мелодии. Он разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров и получил позитивные отзывы критиков. Пластинка достигла пятого места в хит-параде Billboard.
В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а третий и последний - Storm and Grace - в 2012-м, он был назван в честь ее умершего сына, второе имя которого было Сторм.
В 2020 году сын Лизы Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет.
В сентябре 2023-го Лиза Мари написала эссе о горе, в котором рассказала о потере своего сына.
«Моя жизнь и жизни трех моих дочерей были полностью разрушены его смертью. <…> Горе - это то, что вам придется нести с собой всю оставшуюся жизнь, вне зависимости от того, во что нас заставляют верить некоторые люди или наша культура. Вы не «преодолеваете это», вы не «двигаетесь дальше», и точка», - написала она.
Лиза Мари рассказала, что нашла утешение в компании людей, которые столкнулись с похожими трагедиями. Также она подчеркнула, что ее дочери помогают ей жить.
Информацию о смерти Лизы Мари 12 января подтвердила ее мать Присцилла. TMZ написал, что дочь Элвиса госпитализировали после остановки сердца, но спасти ее врачи не смогли.
По данным издания, Лизу Мари срочно доставили в больницу после того, как домработница нашла ее без сознания. Ее бывший муж, Дэнни Кио, также был в доме и сделал ей сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли парамедики. Они ввели Лизе Мари по крайней мере одну дозу эпинефрина во время реанимационных мероприятий и смогли восстановить пульс, но затем ей стало хуже.