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36 минут назад

Актриса Поргина пожаловалась на сильную боль в колене из-за приступа подагры

Газета.Ru

Актриса Людмила Поргина в разговоре с MK.ru пожаловалась, что попала в больницу с приступом подагры и тахикардией.

Поргина пожаловалась на сильную боль в колене из-за приступа подагры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Вдобавок случился приступ подагры - стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!" - посетовала Поргина.

Она уточнила, что новогодние праздники провела в санатории в Сочи. Однако, по словам вдовы Николая Караченцова, после возвращения в Москву отголоски нервного срыва дали о себе знать. Поргина заверила, что в медицинском учреждении ее окружают заботливые врачи.

Ранее Поргина заявила, что Караченцова уговаривали остаться в Голливуде.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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