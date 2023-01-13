Поргина пожаловалась на сильную боль в колене из-за приступа подагры

Актриса Людмила Поргина в разговоре с MK.ru пожаловалась, что попала в больницу с приступом подагры и тахикардией.

"Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Вдобавок случился приступ подагры - стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!" - посетовала Поргина.

Она уточнила, что новогодние праздники провела в санатории в Сочи. Однако, по словам вдовы Николая Караченцова, после возвращения в Москву отголоски нервного срыва дали о себе знать. Поргина заверила, что в медицинском учреждении ее окружают заботливые врачи.