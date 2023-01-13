В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
22 минуты назад

Седокова показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Седокова показала лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

40-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха, на котором она позирует в море в слитном купальнике, оформленном красно-белыми вертикальными полосами. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики. Также она распустила свои волосы и уложила их назад.

«Как говорится Long time no see», — подписала артистка публикацию.

Instagram (организация запрещена в России) (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Так, знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке.

«С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...). Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители