Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

40-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха, на котором она позирует в море в слитном купальнике, оформленном красно-белыми вертикальными полосами. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики. Также она распустила свои волосы и уложила их назад.

«Как говорится Long time no see», — подписала артистка публикацию.

Instagram (организация запрещена в России) (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Так, знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке.