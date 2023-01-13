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18 минут назад

Билеты на выступление Валерия Меладзе перестали продавать в Барнауле

Слово и Дело

Остановлена продажа билетов на концерт певца Валерия Меладзе в Барнауле. Выступление артиста запланировано на 29 апреля в «Титов-Арене».

Билеты на выступление Валерия Меладзе перестали продавать в Барнауле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оставшиеся билеты можно приобрести на сайте «Афиша.ру». Причина, по которой билеты перестали продавать на сайте «Касса.ру», не уточняется.

Ранее исполнитель хита «Салют, Вера» стал участником грандиозного скандала. Во время выступления в Дубае он публично произнес лозунг украинских националистов, чем спровоцировал негодование публики. Позже Меладзе объяснил свои действия. Он признался, что хотел бы примирения украинского и русского народов, но его коллег и уже бывших поклонников такое оправдание не устроило.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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