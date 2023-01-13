Билеты на выступление Валерия Меладзе перестали продавать в Барнауле

Оставшиеся билеты можно приобрести на сайте «Афиша.ру». Причина, по которой билеты перестали продавать на сайте «Касса.ру», не уточняется.

Ранее исполнитель хита «Салют, Вера» стал участником грандиозного скандала. Во время выступления в Дубае он публично произнес лозунг украинских националистов, чем спровоцировал негодование публики. Позже Меладзе объяснил свои действия. Он признался, что хотел бы примирения украинского и русского народов, но его коллег и уже бывших поклонников такое оправдание не устроило.