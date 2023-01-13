Скончалась дочь Элвиса Пресли

Американская певица Лиза Мари Пресли скончалась в больнице после остановки сердца. Об этом сообщила ее мать Присцилла Пресли , передает газета «Коммерсантъ».

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас», — сказала она.

Присцилла добавила, что Лиза-Мари Пресли была самой сильной, страстной и любящей женщиной в ее жизни.

Ранее сообщалось, что у Лизы-Мари Пресли случилась остановка сердца, домработница нашла ее без сознания и вызвала скорую помощь. Муж певицы до прибытия специалистов провел ей сердечно-легочную реанимацию. В скором времени Лиза-Мари Пресли была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. Певице было 54 года.