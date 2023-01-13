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19 минут назад

У дочери Элвиса Пресли остановилось сердце

Елена Прошина

Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли была госпитализирована после остановки сердца. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

У дочери Элвиса Пресли остановилось сердце
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Лизу-Мари Пресли в срочном порядке доставили в больницу после прибытия бригады скорой помощи к ней домой из-за возможной остановки сердца. Певице пришлось ввести адреналин и сделать непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс. Портал TMZ уточняет, что текущее состояние Лизы-Мари Пресли неизвестно, но ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что в ночь на среду Лиза-Мари Пресли вместе с матерью Присциллой пришла на 80-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в одноименном фильме, стал победителем в номинации «Лучший актер в драме». Лиза-Мари Пресли сочла фильм «Элвис» зрелищным и «абсолютно восхитительным». Она также похвалила исполнителя главной роли, заявив, что Остин Батлер смог передать душу ее отца.

Издание напоминает, что Лиза-Мари Пресли — единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли. Она родилась в 1968 году, на данный момент ей 54 года. Она известна как исполнительница собственных песен.

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