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39 минут назад

«Тысячу раз пожалел»: Киркоров сокрушается, что играл с Зеленским в одном фильме

Deita.ru

Советский и российский эстрадный певец, актер Филипп Киркоров в прошлом снимался в фильме «Любовь в большом городе» вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Романтическая комедия вышла на экраны в марте 2009 года. Теперь же артист не рад этому, пишут «Невские новости».

Киркоров сокрушается, что играл с Зеленским в одном фильме
Фото: Deita.ruDeita.ru

Нынешний лидер Украины сыграл одну из главных ролей — стоматолога Игоря, а поп-король российской эстрады — Святого Валентина, который помогал людям обрести любовь. Это был дебют популярного певца в полнометражном фильме, однако теперь Киркоров сокрушается — он считает, что съемки в одной киноленте с Зеленским были большой ошибкой.

«Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели!» — высказался вокалист.

Народный артист России Филипп Киркоров попал в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Реакция певца 55-летнего певца оказалась неожиданной. Киркоров отчитал украинского лидера, подчеркнув, что тот слишком сильно вжился в роль, навязанную ему Западом, а также опубликовал видео, на котором дал Зеленскому подзатыльник. Киркорову и Зеленскому не раз приходилось работать вместе — президент Украины снимался в клипе Филиппа Бедросовича на песню «Просто подари».

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Филипп Киркоров,
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