Киркоров сокрушается, что играл с Зеленским в одном фильме

Советский и российский эстрадный певец, актер Филипп Киркоров в прошлом снимался в фильме «Любовь в большом городе» вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Романтическая комедия вышла на экраны в марте 2009 года. Теперь же артист не рад этому, пишут «Невские новости».

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Нынешний лидер Украины сыграл одну из главных ролей — стоматолога Игоря, а поп-король российской эстрады — Святого Валентина, который помогал людям обрести любовь. Это был дебют популярного певца в полнометражном фильме, однако теперь Киркоров сокрушается — он считает, что съемки в одной киноленте с Зеленским были большой ошибкой.

«Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели!» — высказался вокалист.