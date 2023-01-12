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1 час назад

Джигана атаковали хейтеры — и он их жестко поставил на место

Super.ru

Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой встретили Новый год в Дубае, а оттуда отправились на Маврикий. На экзотическом острове дважды женатые супруги постят расслабленный отпускной контент и в кадре появляются максимально оголенные. Оксана меняет купальники как перчатки и хвастается нереально стройной фигурой после четырех родов, добытчик-Джиган разгуливает по пляжу с голым торсом и демонстрирует знатный улов — ведра морских ежей.

Джигана атаковали хейтеры — и он их жестко поставил на место
Фото: Super.ruSuper.ru

И если Самойлову подписчики купают в комплиментах и выведывают секреты ее плоского живота, то на Джигана обрушились с критикой — мол, артисту не мешало бы похудеть. Он в долгу не остался: назвал хейтеров завистливыми мразями и заявил:

«Лучше быть жирным в отпуске и @ярить пивко, чем быть худым в офисе и @ярить дерьмо. Все, кто пишет мне, что я жирный, завистливые твари».

Ох уж эти суровые рэперы. Какие рэперы, такие и шутки, однако.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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