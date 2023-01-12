Сыгравший «Леню Голубкова» актер женился на 33-летней актрисе

Фото: Anton K. Romanov / CC BY 3.0 Anton K. Romanov / CC BY 3.0

Несмотря на разницу в 37 лет, влюбленные счастливы вместе и пытаются распланировать свое совместное будущее. По словам Петровой, они знакомы уже на протяжении шести лет, но узаконить отношения решили только сейчас.

— Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же «родом из СССР». Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали 30 декабря, но опоздали на два дня, — заявила артистка.

Она также добавила, что пожениться в канун Старого Нового года «тоже симпатично».

Возлюбленные познакомились на киносъемках. Для 70-летнего Пермякова это уже четвертый брак. Последнее время для артиста было крайне тяжелым, поскольку из-за пандемии коронавируса и спецоперации работы в киносфере для него стало катастрофически мало, передает «Пятый канал».