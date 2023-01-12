Бывшая жена Моргенштерна оказалась в больнице

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогер Дилара Зинатуллина в своем Telegram-канале рассказала, что оказалась в больнице из-за сильного кашля и недомогания.
«Положили пока в больничку, взяли кровь и тест на ковид. Ломает все мышцы, все болит, каждый кашель до слез. Первый раз в жизни настолько плохо себя чувствую», — написала Зинатуллина.
Подписчики в комментариях под публикацией поддержали блогера и пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие отметили, что тоже недавно переболели. При этом некоторые комментаторы предположили, что Зинатуллина заразилась штаммом коронавируса «Кракен».
«Это новый вирус «Кракен»; «Сейчас болею точно так же. На 4-ый день станет получше, держись»; «А ты писала, что вылечилась, выздоравливай скорее», — написали поклонники.