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26 минут назад

Бывшая жена Моргенштерна оказалась в больнице из-за "кашля до слез"

Газета.Ruиещё 1

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогер Дилара Зинатуллина в своем Telegram-канале рассказала, что оказалась в больнице из-за сильного кашля и недомогания.

Бывшая жена Моргенштерна оказалась в больнице
Фото: СоцсетиСоцсети

«Положили пока в больничку, взяли кровь и тест на ковид. Ломает все мышцы, все болит, каждый кашель до слез. Первый раз в жизни настолько плохо себя чувствую», — написала Зинатуллина.

Подписчики в комментариях под публикацией поддержали блогера и пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие отметили, что тоже недавно переболели. При этом некоторые комментаторы предположили, что Зинатуллина заразилась штаммом коронавируса «Кракен».

«Это новый вирус «Кракен»; «Сейчас болею точно так же. На 4-ый день станет получше, держись»; «А ты писала, что вылечилась, выздоравливай скорее», — написали поклонники.

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