Волочкова пожаловалась, что похудела из-за боли в паху

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с MK.ru призналась, что практически ничего не ест из-за сильной боли в паху.
«Я не хожу на эти завтраки, я ем здесь пару вареных яиц без желтков за день — и все. Я похудела уже, не знаю насколько. Мне больно ходить, дайте дожить и отдохнуть до возвращения», — пожаловалась Волочкова.
Она уточнила, что недавно ходила в балетный зал и не смогла нормально делать упражнения из-за сильной боли в паху. Волочкова заявила, что «рыдала от боли» из-за травмы. Вместе с этим балерина заверила, что продолжит радовать поклонников своим фирменным шпагатом.