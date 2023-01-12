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17 минут назад

Волочкова пожаловалась, что похудела из-за боли в паху

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с MK.ru призналась, что практически ничего не ест из-за сильной боли в паху.

Волочкова пожаловалась, что похудела из-за боли в паху
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я не хожу на эти завтраки, я ем здесь пару вареных яиц без желтков за день — и все. Я похудела уже, не знаю насколько. Мне больно ходить, дайте дожить и отдохнуть до возвращения», — пожаловалась Волочкова.

Она уточнила, что недавно ходила в балетный зал и не смогла нормально делать упражнения из-за сильной боли в паху. Волочкова заявила, что «рыдала от боли» из-за травмы. Вместе с этим балерина заверила, что продолжит радовать поклонников своим фирменным шпагатом.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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