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5 минут назад

Ида Галич призналась, что по ночам нередко не может уснуть из-за старых обид

Газета.Ru

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что по ночам нередко «прокручивает» в голове давние обиды и неприятные эпизоды из прошлого.

Ида Галич призналась, что по ночам не может уснуть из-за старых обид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю как у вас, а у меня абсолютно классический сюжет ночью в 23.53 крутить в голове какую-нибудь дурацкую историю, когда кто-то меня задел или обидел словом своим вонючим», — высказалась Галич.

Она добавила, что вспоминает эти сцены, чтобы найти подходящий ответ для своего обидчика. Галич рассказала, что однажды смогла придумать оптимальную реакцию на обидные слова только спустя три года после ссоры.

«Как была десятиклассницей, которая спустя два года колкие ответы химичке на ее замечания в адрес моего внешнего вида или поведения по ночам придумывала, так и осталась», — резюмировала блогер.

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