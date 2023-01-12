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29 минут назад

Виталий Гогунский сравнил с истерикой санкции против российских артистов

Газета.Ru

Актер Виталий Гогунский прокомментировал в беседе с Telegram-каналом «Звездач» санкции против российских артистов.

Виталий Гогунский сравнил с истерикой санкции против российских артистов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гогунский сравнил подобные меры с истерикой. По его мнению, людей «не напугать» санкциями и запретом въезда на Украину.

«Мы и так туда поедем, и выступим для наших ребят и вообще всех адекватных людей, кто не хочет рвать с русской культурой. Все сегодняшние попытки похожи на предсмертные конвульсии», — заявил актер.

Гогунский пожелал гражданам Украины понять, «кто их настоящий друг, а кто настоящий враг».

Шоу-бизнес,Виталий Гогунский,
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