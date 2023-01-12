Поргина рассказала, что Караченцова уговаривали остаться в Голливуде

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, рассказала в интервью порталу BLITZ+, что ее мужа активно уговаривали остаться в Голливуде.

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По ее словам, Караченцову во время одной из поездок за границу предлагали «чемодан долларов», чтобы он остался и снимался в США. Однако актер ответил категорическим отказом.

«Он сказал: «Ребята, вы чего, не видели свои глаза? У вас же глаза потерянных собак. У вас нет хозяина», - уточнила Поргина.

Караченцов добавил, что у него, в отличие от американских коллег, хозяин есть. Это Родина, Россия. А еще у него есть русский язык, писатели, художники.