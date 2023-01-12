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21 минуту назад

Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ

Lenta.ru

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ. Об этом сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что артист опроверг информацию о том, что он перевел крупную сумму на нужды армии. Он заявил, что у него нет таких денег.

Нагиев также ответил о планах на будущее: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь — в первую очередь».

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова, что Нагиев сделал перевел деньги на нужны специальной военной операции. При этом сам Константинов позднее подчеркнул, что не делал таких заявлений. Военный аналитик Яков Кедми, который писал в соцсетях о пожертвовании Нагиева, удалил свой пост.

Нагиев раскрыл причины ухода с Первого канала

В марте прошлого года появились слухи о том, что Дмитрий Нагиев эмигрировал из России.

«Дима дома», — сказал он тогда.

Тем, кто распространяет информацию о его отъезде, он посоветовал самим уезжать из страны.

Шоу-бизнес,Яков Кедми,Борис Константинов,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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