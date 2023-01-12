Вика Цыганова призвала лишить Урганта российского гражданства

Советская и российская певица Вика Цыганова призвала депутатов Государственной думы лишить гражданства звезд, которые улетели за границу после начала спецоперации по защите республик Донбасса.
По словам артистки, она ни разу не слышала, чтобы народные артисты России высказывались о скандальных поступках своих сбежавших коллег. При этом сама Цыганова не стесняется обвинять в предательстве тех, кто выступает против спецоперации.
В беседе с журналистами «Общественной службы новостей» исполнительница патриотических песен, что депутаты Госдумы России должны подумать над вопросом о лишении гражданства шоумена Ивана Урганта и ему подобных знаменитостей.
«Предатели Родины не должны здесь находиться. Их должны лишать российского гражданства и не пускать в страну», — заявила она.
Напомним, после начала СВО Ургант осудил решение соотечественников и улетел из России, но потом вернулся обратно.