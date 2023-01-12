Вика Цыганова призвала лишить Урганта российского гражданства

Советская и российская певица Вика Цыганова призвала депутатов Государственной думы лишить гражданства звезд, которые улетели за границу после начала спецоперации по защите республик Донбасса.

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По словам артистки, она ни разу не слышала, чтобы народные артисты России высказывались о скандальных поступках своих сбежавших коллег. При этом сама Цыганова не стесняется обвинять в предательстве тех, кто выступает против спецоперации.

В беседе с журналистами «Общественной службы новостей» исполнительница патриотических песен, что депутаты Госдумы России должны подумать над вопросом о лишении гражданства шоумена Ивана Урганта и ему подобных знаменитостей.

«Предатели Родины не должны здесь находиться. Их должны лишать российского гражданства и не пускать в страну», — заявила она.