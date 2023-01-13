Шакира высмеяла измену Пике с официанткой в новой песне

Колумбийская певица Шакира выпустила новый трек, в котором рассказала об измене испанского футболиста Жерара Пике. Как оказалось, интрижка спортсмена с официанткой произошла за год до развода супругов. Шакира долгое время предпочитала не комментировать расставание с Пике. Однако недавно ситуация изменилась.