В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
23 минуты назад

Шакира высмеяла измену Пике с официанткой в новой песне

Слово и Делоиещё 3

Колумбийская певица Шакира выпустила новый трек, в котором рассказала об измене испанского футболиста Жерара Пике. Как оказалось, интрижка спортсмена с официанткой произошла за год до развода супругов. Шакира долгое время предпочитала не комментировать расставание с Пике. Однако недавно ситуация изменилась.

Шакира высмеяла измену Пике с официанткой в новой песне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой. Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный», — поется в музыкальной композиции.

Исполнительница хита Waka Waka вспомнила, как футболист бросил ее. По ее словам, экс-супруг оставил ее с журналистами у дверей и долгами в налоговой.

Шоу-бизнес,Жерар Пике,Шакира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители