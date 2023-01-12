Директор Нагиева опровергла информацию о его 200-миллионном пожертвовании на СВО

Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала фейком сообщения СМИ о том, что артист пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО. Она удивилась появлению этой информации и назвала ее «непонятной».
Директор Нагиева подчеркнула, что артист не привык «хвастать добрыми делами», а также выразила непонимание, почему СМИ берут информацию «из непонятных записей в соцсетях».
— Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом. Во-вторых, если Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе, а он делает много — вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе, — передает слова Шайкиной «Газета.ru».
12 января в социальной сети «ВКонтакте» пользователь по имени Борис Константинов опубликовал пост, в котором заявил, что Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей для СВО. СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на однофамильца пользователя, режиссера кукольного театра Бориса Константинова. Позднее страницу пользователя соцсети удалили.