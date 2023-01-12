Директор Нагиева опровергла информацию о его 200-миллионном пожертвовании на СВО

— Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом. Во-вторых, если Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе, а он делает много — вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе, — передает слова Шайкиной «Газета.ru».