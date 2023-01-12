Гребенщиков рассказал о помощи ВСУ

«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда никогда не было фашистов среди друзей. Они - психически-больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками, любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили.