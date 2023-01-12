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34 минуты назад

Елена Проклова ответила украинцам, назвавшим ее перелом ноги карой за гастроли в Крыму

Слово и Дело

Актриса Елена Проклова во время гастролей в Крыму сломала ногу. Пока она восстанавливается в больнице после операции, украинские пользователи социальных сетей организовали травлю артистки, назвав случившееся «божьей карой за выступления на полуострове».

Проклова ответила украинцам, указавшим ей на "кару" за гастроли в Крыму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проклова сломала ногу совершенно случайно, подвернув ее на репетиции. Актриса не могла отменить новогодние выступления, поэтому на сцене появлялась в инвалидной коляске и принимала сильные обезболивающие.

По завершении гастролей Прокловой провели операцию, вставив пластину в ногу. Сейчас она идет на поправку и старается не обращать внимания на негативные сообщения в социальных сетях.

К заявлениям украинских пользователей, что перелом — это расплата за выступления на территории Крыма, Елена Проклова относится равнодушно.

«Божья кара? Я даже не хочу это комментировать. Каждый по-своему все воспринимает. Я думаю, что в любом случае для меня все произошедшее — это награда. Потому что я не отменила ни одного спектакля. А для актера это очень важно — не подвести своего зрителя. Помимо боли, я получила огромную любовь и благодарность от людей. Так что в моей травме — две стороны одной и той же медали», — цитирует Проклову «Московский комсомолец».

Актриса не унывает и уже в ближайшее время планирует вернуться к репетициям, а в феврале вновь начать гастролировать. Проклова готова выступать на сцене как в инвалидной коляске, так и с тростью, в зависимости от того, как быстро будет идти ее восстановление.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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