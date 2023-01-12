Проклова ответила украинцам, указавшим ей на "кару" за гастроли в Крыму

«Божья кара? Я даже не хочу это комментировать. Каждый по-своему все воспринимает. Я думаю, что в любом случае для меня все произошедшее — это награда. Потому что я не отменила ни одного спектакля. А для актера это очень важно — не подвести своего зрителя. Помимо боли, я получила огромную любовь и благодарность от людей. Так что в моей травме — две стороны одной и той же медали», — цитирует Проклову «Московский комсомолец».