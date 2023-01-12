Проклова ответила украинцам, указавшим ей на "кару" за гастроли в Крыму

Актриса Елена Проклова во время гастролей в Крыму сломала ногу. Пока она восстанавливается в больнице после операции, украинские пользователи социальных сетей организовали травлю артистки, назвав случившееся «божьей карой за выступления на полуострове».
Проклова сломала ногу совершенно случайно, подвернув ее на репетиции. Актриса не могла отменить новогодние выступления, поэтому на сцене появлялась в инвалидной коляске и принимала сильные обезболивающие.
По завершении гастролей Прокловой провели операцию, вставив пластину в ногу. Сейчас она идет на поправку и старается не обращать внимания на негативные сообщения в социальных сетях.
К заявлениям украинских пользователей, что перелом — это расплата за выступления на территории Крыма, Елена Проклова относится равнодушно.
«Божья кара? Я даже не хочу это комментировать. Каждый по-своему все воспринимает. Я думаю, что в любом случае для меня все произошедшее — это награда. Потому что я не отменила ни одного спектакля. А для актера это очень важно — не подвести своего зрителя. Помимо боли, я получила огромную любовь и благодарность от людей. Так что в моей травме — две стороны одной и той же медали», — цитирует Проклову «Московский комсомолец».
Актриса не унывает и уже в ближайшее время планирует вернуться к репетициям, а в феврале вновь начать гастролировать. Проклова готова выступать на сцене как в инвалидной коляске, так и с тростью, в зависимости от того, как быстро будет идти ее восстановление.