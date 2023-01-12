СМИ сообщили о планах Меладзе выступить в России

Певец Валерий Меладзе, который недавно поддержал Киев на корпоративе в Дубае, запланировал ряд выступлений в России. Как сообщает «Слово и Дело», весной 2023 года артист собирается дать концерты в Москве, Барнауле, Красноярске и Иркутске.

Так, 8 марта Меладзе выступит в Москве — концерт запланирован в «Барвиха Luxury Village». Позднее, 29 апреля, исполнитель приедет в Барнаул. 2 мая увидеть выступление певца можно будет в Красноярске, а 4 мая — в Иркутске. Сейчас билеты на мероприятия уже доступны к покупке.

Напомним, что в начале января в сети распространилось видео, на котором Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки в Дубае. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а в Госдуме его призвали лишить всех званий.