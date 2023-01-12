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1 час назад

СМИ сообщили о планах Меладзе выступить в России

Никита Бородкин

Певец Валерий Меладзе, который недавно поддержал Киев на корпоративе в Дубае, запланировал ряд выступлений в России. Как сообщает «Слово и Дело», весной 2023 года артист собирается дать концерты в Москве, Барнауле, Красноярске и Иркутске.

Так, 8 марта Меладзе выступит в Москве — концерт запланирован в «Барвиха Luxury Village». Позднее, 29 апреля, исполнитель приедет в Барнаул. 2 мая увидеть выступление певца можно будет в Красноярске, а 4 мая — в Иркутске. Сейчас билеты на мероприятия уже доступны к покупке.

Напомним, что в начале января в сети распространилось видео, на котором Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки в Дубае. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а в Госдуме его призвали лишить всех званий.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Позднее сам Меладзе прокомментировал скандал, заявив, что не хотел кому-либо угодить, а сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».

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