Шарлот вышел на связь после сообщения о своей смерти

Певец Эдуард Шарлот вышел на связь с поклонниками после утренних сообщений о своей якобы смерти. На коротком видео, которое опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи», музыкант ест шаурму.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Сейчас доем», — сказал Шарлот.

12 января на странице Эдуарда Шарлота во «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти певца. Соответствующая публикация появилась и в официальном сообществе, посвященном творчеству музыканта. Официального подтверждения информации о смерти нет.