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21 минуту назад

Шарлот вышел на связь после сообщения о своей смерти

Газета.Ruиещё 6

Певец Эдуард Шарлот вышел на связь с поклонниками после утренних сообщений о своей якобы смерти. На коротком видео, которое опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи», музыкант ест шаурму.

Шарлот вышел на связь после сообщения о своей смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сейчас доем», — сказал Шарлот.

12 января на странице Эдуарда Шарлота во «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти певца. Соответствующая публикация появилась и в официальном сообществе, посвященном творчеству музыканта. Официального подтверждения информации о смерти нет.

Отец исполнителя Валерий Шарлот не смог подтвердить или опровергнуть информацию из социальных сетей о смерти своего сына.

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