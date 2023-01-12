Шарлот вышел на связь после сообщения о своей смерти

Певец Эдуард Шарлот вышел на связь с поклонниками после утренних сообщений о своей якобы смерти. На коротком видео, которое опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи», музыкант ест шаурму.
«Сейчас доем», — сказал Шарлот.
12 января на странице Эдуарда Шарлота во «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти певца. Соответствующая публикация появилась и в официальном сообществе, посвященном творчеству музыканта. Официального подтверждения информации о смерти нет.
Отец исполнителя Валерий Шарлот не смог подтвердить или опровергнуть информацию из социальных сетей о смерти своего сына.