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33 минуты назад

«Мы несколько месяцев не виделись»: отец певца Шарлота прокомментировал новость о смерти сына

Вечерняя Москваиещё 1

Отец певца Эдуарда Шарлота заявил, что ему ничего неизвестно о смерти сына. Об этом он сказал в четверг, 12 января.

Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста
Фото: соцсетисоцсети

По словам Валерия Шарлота, он достаточно давно не общался с ребенком.

— Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было. Абсолютно ничего не известно, потому что мы несколько месяцев не виделись, и что там происходит, я, честно говоря, даже не знаю, — приводит слова мужчины «Газета.ру».

12 января в официальной группе музыканта Эдуарда Шарлота в соцсети «ВКонтакте» снова появилась информация о его смерти.

Подтверждений этой информации в данный момент нет. Другие записи в группе музыканта удалены.

31 января, перед выходом своего нового клипа, Шарлот сообщил о попытке суицида, написав в одной из социальных сетей «покойся с миром» и перестав выходить на связь.

Около года назад в блоге музыканта опять появилось сообщение о его смерти — «R.I.P. 1998–2022». Тогда с артистом тоже ничего не произошло.

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