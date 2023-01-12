Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста

— Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было. Абсолютно ничего не известно, потому что мы несколько месяцев не виделись, и что там происходит, я, честно говоря, даже не знаю, — приводит слова мужчины «Газета.ру».