Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста

Отец певца Эдуарда Шарлота заявил, что ему ничего неизвестно о смерти сына. Об этом он сказал в четверг, 12 января.
По словам Валерия Шарлота, он достаточно давно не общался с ребенком.
— Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было. Абсолютно ничего не известно, потому что мы несколько месяцев не виделись, и что там происходит, я, честно говоря, даже не знаю, — приводит слова мужчины «Газета.ру».
12 января в официальной группе музыканта Эдуарда Шарлота в соцсети «ВКонтакте» снова появилась информация о его смерти.
Подтверждений этой информации в данный момент нет. Другие записи в группе музыканта удалены.
31 января, перед выходом своего нового клипа, Шарлот сообщил о попытке суицида, написав в одной из социальных сетей «покойся с миром» и перестав выходить на связь.
Около года назад в блоге музыканта опять появилось сообщение о его смерти — «R.I.P. 1998–2022». Тогда с артистом тоже ничего не произошло.