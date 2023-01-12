Бывшая модель Victoria's Secret продемонстрировала фигуру в 41 год

Бывшая модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио в очередной раз показала фигуру в 41 год.

Экс-модель в своих социальных сетях часто демонстрирует подписчикам свое тело в купальнике. Внешность девушки не оставляет равнодушными ее многомиллионную аудиторию. В 41 год Алессандра Амбросио выглядит потрясающе, по мнению комментаторов.