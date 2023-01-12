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17 минут назад

Бывшая модель Victoria's Secret продемонстрировала фигуру в 41 год

Слово и Дело

Бывшая модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио в очередной раз показала фигуру в 41 год.

Бывшая модель Victoria's Secret продемонстрировала фигуру в 41 год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фотографии собрали восторженные комментарии поклонников.

Экс-модель в своих социальных сетях часто демонстрирует подписчикам свое тело в купальнике. Внешность девушки не оставляет равнодушными ее многомиллионную аудиторию. В 41 год Алессандра Амбросио выглядит потрясающе, по мнению комментаторов.

prt scr instagram .com | @alessandraambrosio (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)

В комментариях Алессандра Амбросио собирает многочисленные комплименты. Пользователи восхищаются ее красотой и формами.

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