Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и опровергла слухи о том, что попала в больницу после попытки восхождения на гору в Чили. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На своей странице Боня выложила несколько заголовков СМИ, в которых сообщается, что знаменитость якобы госпитализировали.

«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», — отметила она.

Сейчас Боня находится в лагере — у ее туристической группы будет несколько дней на отдых. Виктория призвала подписчиков задавать вопросы, отметив, что сейчас у нее есть время на них ответить.