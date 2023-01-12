Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и опровергла слухи о том, что попала в больницу после попытки восхождения на гору в Чили. Об этом пишет «Газета.Ru».
На своей странице Боня выложила несколько заголовков СМИ, в которых сообщается, что знаменитость якобы госпитализировали.
«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», — отметила она.
Сейчас Боня находится в лагере — у ее туристической группы будет несколько дней на отдых. Виктория призвала подписчиков задавать вопросы, отметив, что сейчас у нее есть время на них ответить.
Напомним, что ранее телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили — она рассказала о тяжести и головной боли. Вместе с тем она отметила, что намерена продолжить восхождение, внимательно наблюдая за своим состоянием.