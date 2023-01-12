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28 минут назад

Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору

Никита Бородкин

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и опровергла слухи о том, что попала в больницу после попытки восхождения на гору в Чили. Об этом пишет «Газета.Ru».

Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору
Фото: victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На своей странице Боня выложила несколько заголовков СМИ, в которых сообщается, что знаменитость якобы госпитализировали.

«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», — отметила она.

Сейчас Боня находится в лагере — у ее туристической группы будет несколько дней на отдых. Виктория призвала подписчиков задавать вопросы, отметив, что сейчас у нее есть время на них ответить.

Напомним, что ранее телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили — она рассказала о тяжести и головной боли. Вместе с тем она отметила, что намерена продолжить восхождение, внимательно наблюдая за своим состоянием.

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