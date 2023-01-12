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19 минут назад

Иван Ургант после исчезновения с Первого канала даст концерт в Москве

Слово и Дело

Ведущий и актер Иван Ургант готовится дать концерт в Москве. Выступление артиста, исчезнувшего из телеэфиров, запланировано на февраль.

Иван Ургант после исчезновения с Первого канала даст концерт в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шоумен для музыкальных выступлений придумал псевдоним Гриша Ургант. Певец выступит в столичном пространстве «Урбан».

Билеты на концерт пропавшего с Первого канала шоумена стоят от 2500 рублей. Также есть VIP-билеты, стоимость которых в два-три раза выше обычных.

Ургант особо не пиарит свой концерт. Изначально выступление должно было состояться в октябре. Ведущий не появлялся со своим вечерним шоу на ТВ с февраля.

Совсем недавно артист намекнул на свое возвращение в эфир.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Первый канал,
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