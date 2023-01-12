Иван Ургант после исчезновения с Первого канала даст концерт в Москве

Ведущий и актер Иван Ургант готовится дать концерт в Москве. Выступление артиста, исчезнувшего из телеэфиров, запланировано на февраль.

Шоумен для музыкальных выступлений придумал псевдоним Гриша Ургант. Певец выступит в столичном пространстве «Урбан».

Билеты на концерт пропавшего с Первого канала шоумена стоят от 2500 рублей. Также есть VIP-билеты, стоимость которых в два-три раза выше обычных.

Ургант особо не пиарит свой концерт. Изначально выступление должно было состояться в октябре. Ведущий не появлялся со своим вечерним шоу на ТВ с февраля.