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13 минут назад

Виктория Боня опровергла слухи о госпитализации после восхождения на гору

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в Instagram и опровергла слухи о том, что находится в больнице после неудачного восхождения на гору.

Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору
Фото: victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)victoriabonya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда выложила несколько заголовков СМИ, в которых говорится о том, что она якобы госпитализирована.

"Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти", - написала она и рассказала, что сейчас находится в лагере.

"Пока я здесь, у нас будет два-три дня перерыва, мы будем мало, что делать. Поэтому, если есть какие-то вопросы — задавайте.

Может быть, хотите, чтобы я что-то показала", - поделилась Боня с подписчиками.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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