Боня ответила на слухи о госпитализации после восхождения на гору

Телеведущая и блогерша Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в Instagram и опровергла слухи о том, что находится в больнице после неудачного восхождения на гору.
Звезда выложила несколько заголовков СМИ, в которых говорится о том, что она якобы госпитализирована.
"Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти", - написала она и рассказала, что сейчас находится в лагере.
"Пока я здесь, у нас будет два-три дня перерыва, мы будем мало, что делать. Поэтому, если есть какие-то вопросы — задавайте.
Может быть, хотите, чтобы я что-то показала", - поделилась Боня с подписчиками.
Ранее Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору.