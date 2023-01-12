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32 минуты назад

В сети сообщили о смерти 24-летнего певца Шарлота

Газета.Ru

На официальной странице Эдуарда Шарлота "ВКонтакте" появилось сообщение о смерти певца.

В сети сообщили о смерти 24-летнего певца Шарлота
Фото: Эдуард Шарлот/VKЭдуард Шарлот/VK

"Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля", - написано в сообщении.

Также соответствующая информация появилась и в официальном сообществе, посвященном творчеству музыканта.

Пока неясно, действительно ли Шарлот ушел из жизни. В 2022 году артист выложил в соцсети публикацию с записью "R.I.P. 1998-2022" на черном фоне, а также аббревиатуру, которая навела поклонников музыканта на мысли о том, что с артистом что-то случилось.

Шарлот родился в феврале 1998 года. Артист записывал кавер-версии на известные песни и стал известным после участия в проекте "Песни на ТНТ", итогом которого стала запись альбома "Навечно Молодой". Песня "Щека об щеку" стала главным хитом музыканта.

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