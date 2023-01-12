Людмила Поргина попала в больницу после нервного срыва

Актриса театра «Ленком» Людмила Поргина госпитализирована в Москве после ухудшения самочувствия. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

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«Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия», — рассказала вдова Николая Караченцова.

Артистка добавила, что у нее началась боль в колене, после чего медики посоветовали лечь в больницу.

По словам Поргиной, она останется в больнице примерно на неделю, чтобы медики провели обследование.