Стало известно о попытках Пугачевой вернуть Галкина* на телеэкраны России

«Да, у Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться. Ходили разговоры о том, что они собираются продать свой замок, но это не подтвердилось», – сказал он.