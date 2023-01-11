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28 минут назад

Стало известно о попытках Пугачевой вернуть Галкина* на телеэкраны России

Елена Прошина

Певица Алла Пугачёва пыталась воспользоваться своими связями, чтобы убедить чиновников вернуть своего супруга Максима Галкина* (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России) на экраны, а также снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на анонимный источник.

Стало известно о попытках Пугачевой вернуть Галкина* на телеэкраны России
Фото: ТАССТАСС

«Алла Борисовна пыталась вернуть Максима Галкина на телеэкраны, обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет», – заявил анонимный источник.

Кроме того, концертный директор Сергей Лавров считает, что у семьи Примадонны могли попросту закончиться финансы.

«Да, у Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться. Ходили разговоры о том, что они собираются продать свой замок, но это не подтвердилось», – сказал он.

Ранее депутат Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что Максиму Галкину «не будет прощения за неонацистское приветствие».

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