Актриса Анастасия Мельникова призналась в проблемах со здоровьем

Актриса театра и кино Анастасия Мельникова, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», призналась в проблемах со здоровьем. Она уточнила, что у нее начались осложнения после лечения тяжелого заболевания, пишет портал Woman.ru.
Мельникова рассказала, что в настоящее время страдает от пневмонии.
«Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония», - пояснила актриса.
Мельникова выразила надежду, что справится с болезнью. Она добавила риторическое: «Кто говорил, что будет легко?».
Напомним, что несколько лет назад у актрисы начались проблемы с ногами. За два года она перенесла четыре операции. Кроме того, Мельникова переболела коронавирусом.