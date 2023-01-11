В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Актриса Анастасия Мельникова призналась в проблемах со здоровьем

Илья Родин

Актриса театра и кино Анастасия Мельникова, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», призналась в проблемах со здоровьем. Она уточнила, что у нее начались осложнения после лечения тяжелого заболевания, пишет портал Woman.ru.

Актриса Анастасия Мельникова призналась в проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мельникова рассказала, что в настоящее время страдает от пневмонии.

«Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония», - пояснила актриса.

Мельникова выразила надежду, что справится с болезнью. Она добавила риторическое: «Кто говорил, что будет легко?».

Напомним, что несколько лет назад у актрисы начались проблемы с ногами. За два года она перенесла четыре операции. Кроме того, Мельникова переболела коронавирусом.

Шоу-бизнес,Анастасия Мельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители