Актриса Анастасия Мельникова призналась в проблемах со здоровьем

Актриса театра и кино Анастасия Мельникова, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», призналась в проблемах со здоровьем. Она уточнила, что у нее начались осложнения после лечения тяжелого заболевания, пишет портал Woman.ru.

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Мельникова рассказала, что в настоящее время страдает от пневмонии.

«Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония», - пояснила актриса.

Мельникова выразила надежду, что справится с болезнью. Она добавила риторическое: «Кто говорил, что будет легко?».