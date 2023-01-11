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9 минут назад

Фронтмен Modern Talking высказался против поставок западных танков на Украину

Вечерняя Москва

Невозможно завершить конфликт на Украине, поставляя туда оружие. Об этом заявил поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен в интервью немецкому журналу Stern.

Фронтмен Modern Talking высказался против поставок западных танков на Украину
Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

— Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая все больше и больше танков — это все, что я имел в виду, и это все, что я хотел сказать, — отметил он.

Музыкант также добавил, что у него есть много знакомых как в России, так и на Украине, однако он не хотел бы идти с теми, кто на пути «постоянной конфронтации», передает РИА Новости.

11 января Великобритания приняла решение направить на Украину танки. По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны.

Аналогичное решение приняла и Польша. Глава государства Анджей Дуда отметил, что в рамках международной коалиции Украине передадут роту танков Leopard.

Накануне стало известно, что руководство Польши и Франции подталкивают правительство Германии к передаче украинской стороне аналогичной военной техники.

Шоу-бизнес,Анджей Дуда,
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