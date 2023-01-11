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12 минут назад

Стали известны гонорары самых дорогих российских исполнителей

Елена Прошина

Анонимный сотрудник компании, которая занимается организацией частных мероприятий, рассказал о гонорарах самых дорогих исполнителей из России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стали известны гонорары самых дорогих российских исполнителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным источника, самым дорогим исполнителем из России является Григорий Лепс – прошедший Новый год певец отметил на сцене ресторана на Рублевке, где некоторые столики стоили по 900 тысяч рублей. При этом старый Новый год Лепс собирается провести на концерте в Дубае, куда уже распроданы все билеты.

Кроме того, Лепс стал и самой дорогой из российских звёзд, если судить по ценнику за корпоратив. Частное выступление певца обойдётся в 120 тысяч евро, или 8,9 миллионов рублей по текущему курсу. На втором месте расположились Стас Михайлов, Гарик Сукачев и Ирина Аллегрова. Они берут по 100 тысяч евро, или 7,5 миллионов рублей за выступление. На третьем месте расположился Филипп Киркоров, который берёт по 90 тысяч евро (6,7 миллионов рублей) за корпоратив. Четвёртое место поделили между собой Николай Басков, Юрий Антонов и Жанна Агузарова – чтобы пригласить кого-то из них на частную вечеринку, потребуется заплатить 80 тысяч евро или 6 миллионов рублей. Замыкает список самых дорогих звёзд группа «Чайф» с ценником в 60 тысяч евро (4,5 миллиона рублей).

Ранее стало известно о многомиллионном заработке Лепса на очках.

Шоу-бизнес,Жанна Агузарова,Ирина Аллегрова,Юрий Антонов,Стас Михайлов,Гарик Сукачев,Григорий Лепс,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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