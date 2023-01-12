Клава Кока призналась в новой симпатии

Влюбчивая знаменитость пока не нашла того самого, но с удовольствием оповещает поклонников о своих симпатиях и не стесняется оказывать знаки внимания приглянувшимся незнакомцам.

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Так, в ноябре Клава познакомилась с харизматичным сотрудником турецкого отеля — селебрити сравнила его с героем популярного турецкого сериала, Серканом Болатом. На этот раз в душу певицы запал атлетичный скейтер. Как оказалось, к спортсменам Клава тоже питает слабость.

В личном блоге знаменитость поделилась кадрами со скейтерской рампы — специальной площадки для катания и трюков. Клава сейчас отдыхает в Калифорнии, так что время года летнему виду спорта не помеха. Пока загорелый парень разъезжал по площадке на доске, артистка общалась с подписчиками в Инстаграме (запрещен в РФ).