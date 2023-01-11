Мирослава Карпович нашла замену Павлу Прилучному

В 2020 году Павел Прилучный ушел от Агаты Муцениеце ради Мирославы Карпович. Будучи женатым мужчиной, актер закрутил роман с Мирославой.

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Пара старалась не афишировать свои отношения, вместе они не появлялись на мероприятиях, но не единожды их видели вместе на отдыхе. Карпович поладила с детьми Павла, поддерживала после развода, а также ухаживала за ним в больнице после драки.

Многие думали, что артист сделает предложение руки и сердца своей даме. Однако возлюбленные расстались и Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян.

Ко всему прочему, мужчина отрицал роман с Мирославой, называя это просто дружбой. После свадьбы Павла и Зепюр, многие считали, что Карпович никак не может оправиться после предательства звезды «Мажора». Девушка писала неоднозначные посты в социальных сетях.

Однако, оказывается, что сердце Мирославы уже занято и она счастлива в новых отношениях. Актриса уже познакомилась с семьей возлюбленного.

«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи», — написала знаменитость.

Мирослава Карпович говорила, что всегда встречала Новый год в кругу семьи. Но 2 года назад ушел из жизни отец актрисы, который, по ее словам, был «связующим звеном». Сейчас же без него морально тяжело отмечать праздник, поэтому все члены семьи стараются разделяться и проводить время в разных компаниях. А вот о возлюбленном Мирославы совсем ничего неизвестно.