Юрий Антонов пожаловался на постоянные боли

Певец Юрий Антонов в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о своем самочувствии. Он подчеркнул, что испытывает постоянные боли.
Отмечается, что в 2018 году у популярного музыканта и композитора Антонова произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций, прошел лечение в Европе, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае. Значительных улучшений не произошло, певец по-прежнему жалуется на проблемы со здоровьем.
Антонов подчеркнул, что старается привыкнуть к сложившейся ситуации. Вместе с тем, это дается ему довольно тяжело.
«Привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», - подчеркнул музыкант.
Ранее Антонов сообщал, что продолжает реабилитацию, проходит цикл соответствующих процедур.