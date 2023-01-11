Юрий Антонов пожаловался на постоянные боли

Певец Юрий Антонов в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о своем самочувствии. Он подчеркнул, что испытывает постоянные боли.

Отмечается, что в 2018 году у популярного музыканта и композитора Антонова произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций, прошел лечение в Европе, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае. Значительных улучшений не произошло, певец по-прежнему жалуется на проблемы со здоровьем.