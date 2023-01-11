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20 минут назад

Юрий Антонов пожаловался на постоянные боли

Илья Родин

Певец Юрий Антонов в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о своем самочувствии. Он подчеркнул, что испытывает постоянные боли.

Отмечается, что в 2018 году у популярного музыканта и композитора Антонова произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций, прошел лечение в Европе, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае. Значительных улучшений не произошло, певец по-прежнему жалуется на проблемы со здоровьем.

Антонов подчеркнул, что старается привыкнуть к сложившейся ситуации. Вместе с тем, это дается ему довольно тяжело.

«Привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», - подчеркнул музыкант.

Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу

Ранее Антонов сообщал, что продолжает реабилитацию, проходит цикл соответствующих процедур.

Шоу-бизнес,Видео,Юрий Антонов,
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