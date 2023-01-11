С принадлежащего артисту Валерию Меладзе торгового центра «Вантаж» сняли административную статью за нарушение договора с мэрией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.
Дело было возбуждено после того, как Меладзе арендовал у властей города землю под ТЦ, однако открыл там ломбард, автошколу и мастерскую по ремонту одежды.
Представителям Меладзе удалось оспорить возбуждение дела в суде. Претензии с артиста и бизнесмена сняли, разрешив открывать внутри здания эти виды бизнеса. Госинспекция уже пытается обжаловать такое решение.
Ранее сообщалось, что Меладзе не станут лишать звания народного артиста Чечни, полученного им в 2008 году, после высказываний относительно конфликта России и Украины. Артист, уточнили в Минкультуры региона, имеет право на собственное мнение.