Рэпера Оксимирона оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за песни «Ойда»

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 70 тыс. рублей рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

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"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В законную силу решение еще не вступило.

Поводом для разбирательства стала песня Федорова "Ойда", клип на которую был размещен на странице рэпера в социальных сетях. Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры в Санкт-Петербургском университете, выявила в тексте призывы к действиям, которые могут привести к отделению от России части ее территории.

В начале декабря в тот же Октябрьский суд прокуратура направила иск о запрете песни "Ойда" на территории России. На предварительное заседание по делу, состоявшееся в понедельник, сам рэпер не явился, слушания отложены до 7 февраля.