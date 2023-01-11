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19 минут назад

Oxxxymiron оштрафовали на 70 тыс. рублей за песню "Ойда"

ТАССиещё 4

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 70 тыс. рублей рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за песни «Ойда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В законную силу решение еще не вступило.

Поводом для разбирательства стала песня Федорова "Ойда", клип на которую был размещен на странице рэпера в социальных сетях. Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры в Санкт-Петербургском университете, выявила в тексте призывы к действиям, которые могут привести к отделению от России части ее территории.

В начале декабря в тот же Октябрьский суд прокуратура направила иск о запрете песни "Ойда" на территории России. На предварительное заседание по делу, состоявшееся в понедельник, сам рэпер не явился, слушания отложены до 7 февраля.

В октябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской другую песню Oxxxymiron, "Последний звонок", за пропаганду насилия и массового убийства. Незадолго до этого Министерство юстиции РФ включило музыканта в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Минюст России,
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