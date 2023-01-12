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25 минут назад

Дмитрий Нагиев заявил, что эмиграция артистов не скажется на развитии российского шоу-бизнеса

Газета.Ruиещё 1

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с Pravda.Ru заверил, что эмиграция российских артистов не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса.

Нагиев: эмиграция артистов не скажется на развитии российского шоу-бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что не обладает достоверной информацией о том, что российские артисты начали массово покинули страну. Актер убежден, что опытные представители индустрии смогут взрастить еще не одно поколение молодых талантов.

«Безусловно. Это же и опыт, который нужно передавать, и харизма, которую они несут. Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране», — пояснил Нагиев.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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