Нагиев: эмиграция артистов не скажется на развитии российского шоу-бизнеса

«Безусловно. Это же и опыт, который нужно передавать, и харизма, которую они несут. Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране», — пояснил Нагиев.