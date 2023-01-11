В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
10 минут назад

Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка

Никита Бородкин

Семья певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан иноагентом) ежемесячно тратит на содержание замка в деревне Грязь 600 тыс. рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник, близкий к окружению артистов.

Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас за особняком присматривает большой штат помощников. В него входят два охранника, водитель, экономка и садовник. Солидная сумма затрат складывается из коммунальных платежей и зарплаты сотрудникам.

Эксперт по инвестициям в недвижимость Мария Шатова рассказала, что в замке звездной пары есть спа-зона в китайском стиле, в которой расположены бассейн и сауна, две кухни, а также клуб с интерьером для дискотек. На прилегающем к особняку участке есть летний театр для вечеринок и отдельный домик для прислуги.

Алла Пугачева за миллиард рублей продает свой замок в деревне Грязь

По ее словам, Галкин вложил в постройку замка порядка 10 млн долларов, однако сейчас объект невозможно продать за эту сумму. Причин для этого несколько — дом построен в специфичном «рыцарском» интерьере, а сам поселок Грязь не элитный и не охраняется.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинула Россию и переехала жить в Израиль. В сентябре этого года она вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию певицы из-за банкротства.

Также в конце декабря бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков рассказывал, что Примадонна собирается вернуться в Россию, чтобы продать свой замок. Покупатель на него якобы уже нашелся — он приобретает недвижимость только потому что там «жила сама Пугачева», а в будущем собирается сделать там «аттракцион».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители