Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка

Семья певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан иноагентом) ежемесячно тратит на содержание замка в деревне Грязь 600 тыс. рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник, близкий к окружению артистов.

Сейчас за особняком присматривает большой штат помощников. В него входят два охранника, водитель, экономка и садовник. Солидная сумма затрат складывается из коммунальных платежей и зарплаты сотрудникам.

Эксперт по инвестициям в недвижимость Мария Шатова рассказала, что в замке звездной пары есть спа-зона в китайском стиле, в которой расположены бассейн и сауна, две кухни, а также клуб с интерьером для дискотек. На прилегающем к особняку участке есть летний театр для вечеринок и отдельный домик для прислуги.

По ее словам, Галкин вложил в постройку замка порядка 10 млн долларов, однако сейчас объект невозможно продать за эту сумму. Причин для этого несколько — дом построен в специфичном «рыцарском» интерьере, а сам поселок Грязь не элитный и не охраняется.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинула Россию и переехала жить в Израиль. В сентябре этого года она вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию певицы из-за банкротства.