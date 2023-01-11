Бородина заявила о своем отношении к ревности

Телеведущая Ксения Бородина заявила в социальных сетях о своем отношении к ревности.
Бородина считает, что нет смысла бороться с ревностью, так как все зависит от человека, который находится рядом. По мнению ведущей, есть два варианта развития событий — либо у человека есть надежный партнера, либо нет.
«Либо вы доверяете ему (партнеру), и он не дает повода чувствовать себя ничтожеством и постоянно жить в страхе, кто у него там в телефоне, и чья рука в его штанах. Люди либо здоровы, либо нет», — поделилась Бородина.
Ранее Бородина заявила, что никогда не оплачивала отпуск своим мужчинам. По словам звезды, она перестала бы себя уважать за такой поступок.