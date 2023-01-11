Водонаева назвала своего главного "краша"

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева в своем Telegram-канале назвала своего главного «краша».

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«Краш номер один. Джейкоб Элорди. Лучший», — написала звезда в личном блоге.

Одна из поклонниц назвала российского актера Станислава Бондаренко «российским Элорди». В ответ на это Водонаева призналась, что считает Бондаренко красивым мужчиной, однако звезда «Эйфории» ей нравится больше.