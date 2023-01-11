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8 минут назад

Бородина назвала условия ухода из «Дома-2»

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в соцсетях, по какой причине может уйти из телешоу «Дом-2», в котором работает уже много лет. Об этом пишет «Газета.ру».

Бородина назвала условия ухода из «Дома-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда напомнила, что работает «Доме-2» уже около 18 лет. На вопрос, заставит ли ее уйти из проекта смена ведущих, она ответила отрицательно, а покинуть телешоу она может только в одном случае.

«Меня может испугать, только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла. Всего остального я уже отбоялась в свое время», — написала Бородина.

Напомним, после перехода «Дома-2» с телеканала ТНТ на «Ю» в 2021 году, вместе с Бородиной шоу стали вести Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. На так давно появилась информация, что Кадони ушел из проекта. По его словам, телешоу он покинул по обоюдному согласию, так как «не договорился» с продюсерами.

Шоу-бизнес,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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