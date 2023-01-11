Бородина назвала условия ухода из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в соцсетях, по какой причине может уйти из телешоу «Дом-2», в котором работает уже много лет. Об этом пишет «Газета.ру».

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Звезда напомнила, что работает «Доме-2» уже около 18 лет. На вопрос, заставит ли ее уйти из проекта смена ведущих, она ответила отрицательно, а покинуть телешоу она может только в одном случае.

«Меня может испугать, только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла. Всего остального я уже отбоялась в свое время», — написала Бородина.