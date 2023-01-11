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12 минут назад

Фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети

Мослента

Фотографиями топлес с отдыха на Мальдивах поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Откровенные снимки артистки рассмешили пользователей сети.

Фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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«Календарь дальнобойщика 96-го года», «Интересно, почему Анастасия вечно на пляже? Неужели номер не оплатила?», «Русская Бритни!», «Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии», — прокомментировали юзеры.

Знаменитая балерина ежедневно делится с подписчиками личными фотографиями. На новых снимках Волочкова позирует в воде, прикрывшись руками. Из одежды на ней только низ от бикини со стразами.

Ранее шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети. Многие высказали мнение, что купальник артистке мал.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Анастасия Волочкова,
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