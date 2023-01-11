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15 минут назад

Виктория Боня назвала стоимость своей экспедиции в горы

Ovideo.ru

Виктория Боня назвала стоимость своей экспедиции в горы

Виктория Боня назвала стоимость своей экспедиции в горы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько месяцев назад Виктория Боня вернулась домой после тура в горах. И вот спустя время 43-летняя звезда «Дома-2» отправилась в Чили, чтобы совершить восхождение на гору Охос-дель-Саладо. Несмотря на то, для знаменитости это уже второе восхождение адаптация к погоде пока дается Виктории тяжело. Ей очень сложно выдерживать перепады давления. Однако даже плохое самочувствие не пугает Боню, и она готова идти вперед, потратив на восхождение крупную сумму денег.

Накануне в своем блоге Виктория общаясь с подписчиками, отвечала на интересующие их вопросы. Один из них как раз затронул тему стоимости подобных туров. Звезда «Дома-2» поделилась, что за экспедицию на горе Манаслу она заплатила 15 тысяч долларов, столько же на экипировку и еще около пяти тысяч долларов на билеты, проживание в отелях и прочие расходы. Таким образом, Виктория потратила порядка двух с половиной миллионов рублей. В настоящем же туре, как уверяет Боня, она потратит гораздо меньше денег.

«Сейчас уже на дополнительную экипировку я потратила гораздо меньше и уже в будущем долго ничего покупать не буду, поэтому только за тур сюда - 5 тысяч долларов, это без билетов и отеля», - поделилась знаменитость.

К слову, особую любовь к горам Виктория почувствовала в прошлом году. Боня всегда любила путешествовать и участвовать в разных проектах и однажды объявила, что решила отправиться в экспедицию. Виктория отправилась покорять Манаслу, однако их группа не смогла дойти до вершины, так как возникла угроза схода лавины. По возвращению домой Виктория сильно похудела. Фанаты Виктории тогда очень сильно переживали за ее здоровье и искренне не понимали, зачем Боня идет на такой неоправданный и рискованный шаг.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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