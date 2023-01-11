Виктория Боня назвала стоимость своей экспедиции в горы

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Несколько месяцев назад Виктория Боня вернулась домой после тура в горах. И вот спустя время 43-летняя звезда «Дома-2» отправилась в Чили, чтобы совершить восхождение на гору Охос-дель-Саладо. Несмотря на то, для знаменитости это уже второе восхождение адаптация к погоде пока дается Виктории тяжело. Ей очень сложно выдерживать перепады давления. Однако даже плохое самочувствие не пугает Боню, и она готова идти вперед, потратив на восхождение крупную сумму денег.

Накануне в своем блоге Виктория общаясь с подписчиками, отвечала на интересующие их вопросы. Один из них как раз затронул тему стоимости подобных туров. Звезда «Дома-2» поделилась, что за экспедицию на горе Манаслу она заплатила 15 тысяч долларов, столько же на экипировку и еще около пяти тысяч долларов на билеты, проживание в отелях и прочие расходы. Таким образом, Виктория потратила порядка двух с половиной миллионов рублей. В настоящем же туре, как уверяет Боня, она потратит гораздо меньше денег.

«Сейчас уже на дополнительную экипировку я потратила гораздо меньше и уже в будущем долго ничего покупать не буду, поэтому только за тур сюда - 5 тысяч долларов, это без билетов и отеля», - поделилась знаменитость.