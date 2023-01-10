В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
43 минуты назад

Американские врачи отказались помогать Дане Милохину с лечением зуба

Слово и Делоиещё 1

Тиктокер Даня Милохин ранее покинул Россию, нарушив условияконтракта с Первым каналом. По данным СМИ, он обосновался в США, где однако столкнулся с определенными проблемами.

Американские врачи отказались помогать Дане Милохину с лечением зуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал блогер в социальных сетях, ему отказывают влечении американские врачи. По его словам, до переезда ему вырвали зуб в Москве, поэтому медики из США теперь не могут установить протез.

«Короче, помните, я лечил зубы в Москве, чуваки. И мне вырвали молочный. Теперь не могу его вставить, потому что не в Москве», — поделился Милохин.

Ранее также появлялась информация, что блогер тайно возвращался в Москву. По данным СМИ, ему предложили спеть на корпоративе за 3 миллиона рублей.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители