Американские врачи отказались помогать Дане Милохину с лечением зуба

Тиктокер Даня Милохин ранее покинул Россию, нарушив условияконтракта с Первым каналом. По данным СМИ, он обосновался в США, где однако столкнулся с определенными проблемами.

Как рассказал блогер в социальных сетях, ему отказывают влечении американские врачи. По его словам, до переезда ему вырвали зуб в Москве, поэтому медики из США теперь не могут установить протез.

«Короче, помните, я лечил зубы в Москве, чуваки. И мне вырвали молочный. Теперь не могу его вставить, потому что не в Москве», — поделился Милохин.