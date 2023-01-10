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56 минут назад

Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми

Илья Родин

Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» призвала проверить деятельность фонда певицы Мадонны. Об этом пишет портал The Times Nigeria.

Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Мадонна открыла фонд «Воспитание Малави» в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять африканских детей.

Активисты организации призвали президента Малави Лазаруса Чакверу проверить деятельность фонда певицы.

По их мнению, следует ограничить доступ Мадонны к африканским детям до тех пор, пока «не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения».

В организации пояснили, что приняли решение инициировать расследование из-за скандальной репутации артистки. По их оценке, она якобы пользовалась своим влиянием и славой для «проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми».

Шоу-бизнес,Мадонна,
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