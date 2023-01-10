Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми

Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» призвала проверить деятельность фонда певицы Мадонны. Об этом пишет портал The Times Nigeria.

Отмечается, что Мадонна открыла фонд «Воспитание Малави» в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять африканских детей.

Активисты организации призвали президента Малави Лазаруса Чакверу проверить деятельность фонда певицы.

По их мнению, следует ограничить доступ Мадонны к африканским детям до тех пор, пока «не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения».